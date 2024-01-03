Порошенко повідомив про новий проєкт: турботи про військових буде більше

Народний депутат Петро Порошенко розповів про новий проєкт для військових на фронті. Окрім мобільних прально-душових комплексів, автомайстерень та шиномонтажів, разом з волонтерами ГО "Справа Громад" Фонд Порошенка виготовляє для ЗСУ мобільні їдальні.

У контейнері, який зовні нічим не відрізняється від інших, всередині є все для комфортного приготування їжі, відпочинку і навіть сну. Витяжка, індукційна плита, потужний генератор, холодильник, бойлер, шафи для зберігання речей, меблі, зокрема великий стіл, передбачені й спальні місця, повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність".

Порошенко переконаний: комфорт для бійців дуже важливий, адже після холодних і вогких окопів наші захисники і захисниці заслуговують найкращого.

Фото: Пресслужба партії

Фото: Пресслужба партії

"Наші знамениті мобільні лазні вже є у 130-и батальйонах ЗСУ, ними користуються майже 100 000 бійців. Ми поставили на потік пересувні авторемонтні майстерні, самостійно виробляємо також мобільні шиномонтажі. А це наш новий експериментальний проєкт – мобільна їдальня для військових", – показує Порошенко.

"На наших велетнях Фоденах цей контейнер буде доставлятися в зону роботи ППО, операторів безпілотників, проведення бойового чергування. Бійці зможуть облаштувати свій побут – зберегти та розігріти їжу на чергуванні, поїсти, поспати. Для цього є все необхідне: гарна теплоізоляція, надійні меблі, обігрівач, генератор, витяжка, індукційна плита, бойлер, стіл, який може перетворитися на ліжко, місця для зберігання речей, холодильник, мікрохвильовка, чайник, посуд", – показав п’ятий Президент вагончик зсередини.

Це четверта частина проєкту Фонду Порошенка та "Справи громад" – "Турбота для перемоги".

Перша пересувна їдальня вже проходить тестування у логістичному батальйоні ДШВ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами передав у військо 130 прально-душових комплексів, 30 командно-штабних машин управління БПЛА, 3 мобільних шиномонтажі, 30 пересувних авторемонтних майстерень, 300 вантажівок DAF Leyland, 61 DAF YA 444X, 20 вантажівок TATRA, 17 вантажівок FODEN та багато іншої техніки.

Загальна сума допомоги, наданої ЗСУ, перевищила 4 млрд грн.