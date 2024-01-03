Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаПолітика

Порошенко повідомив про новий проєкт: турботи про військових буде більше

Політик і благодійники доставлятимуть мобільні їдальні.

Порошенко повідомив про новий проєкт: турботи про військових буде більше
Фото: Пресслужба партії

Народний депутат Петро Порошенко розповів про новий проєкт для військових на фронті. Окрім мобільних прально-душових комплексів, автомайстерень та шиномонтажів, разом з волонтерами ГО "Справа Громад" Фонд Порошенка виготовляє для ЗСУ мобільні їдальні.

У контейнері, який зовні нічим не відрізняється від інших, всередині є все для комфортного приготування їжі, відпочинку і навіть сну. Витяжка, індукційна плита, потужний генератор, холодильник, бойлер, шафи для зберігання речей, меблі, зокрема великий стіл, передбачені й спальні місця, повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність".

Порошенко переконаний: комфорт для бійців дуже важливий, адже після холодних і вогких окопів наші захисники і захисниці заслуговують найкращого.

Фото: Пресслужба партії
Фото: Пресслужба партії

"Наші знамениті мобільні лазні вже є у 130-и батальйонах ЗСУ, ними користуються майже 100 000 бійців. Ми поставили на потік пересувні авторемонтні майстерні, самостійно виробляємо також мобільні шиномонтажі. А це наш новий експериментальний проєкт – мобільна їдальня для військових", – показує Порошенко.

"На наших велетнях Фоденах цей контейнер буде доставлятися в зону роботи ППО, операторів безпілотників, проведення бойового чергування. Бійці зможуть облаштувати свій побут – зберегти та розігріти їжу на чергуванні, поїсти, поспати. Для цього є все необхідне: гарна теплоізоляція, надійні меблі, обігрівач, генератор, витяжка, індукційна плита, бойлер, стіл, який може перетворитися на ліжко, місця для зберігання речей, холодильник, мікрохвильовка, чайник, посуд", – показав п’ятий Президент вагончик зсередини.

Це четверта частина проєкту Фонду Порошенка та "Справи громад" – "Турбота для перемоги". 

Перша пересувна їдальня вже проходить тестування у логістичному батальйоні ДШВ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами передав у військо 130 прально-душових комплексів, 30 командно-штабних машин управління БПЛА, 3 мобільних шиномонтажі, 30 пересувних авторемонтних майстерень, 300 вантажівок DAF Leyland, 61 DAF YA 444X, 20 вантажівок TATRA, 17 вантажівок FODEN та багато іншої техніки.

Загальна сума допомоги, наданої ЗСУ, перевищила 4 млрд грн.    

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies