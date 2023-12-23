У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
ГоловнаПолітика

Порошенко: доходи від цінних паперів йдуть на ЗСУ

Експрезидент розповів, що інвестує в державні цінні папери США, Великої Британії і країн Євросоюз

Порошенко: доходи від цінних паперів йдуть на ЗСУ
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Соладарності», експрезидент Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив, що інвестує в державні цінні папери США, Великої Британії і країн Євросоюзу, щоб отриманий прибуток спрямувати на допомогу ЗСУ. Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення для потреб української армії куплена техніка, зброя та спорядження на суму 4 мільярди гривень, повідомляє пресслужба «ЄС». 

Порошенко також зауважив, що інформаційна атака проти нього в першу чергу шкодить інтересам України і погіршує складні стосунки з Угорщиною, яка наступного року головуватиме у Євросоюзі. 

«Про 37 мільйонів – це ситуація дуже проста. Це – брехня і провокація. Є спеціальний інвестиційний керуючий. Мета – забезпечити найбільшу доходність для того, щоб профінансувати Збройні Сили. Хто хоче позмагатися зі мною – будь ласка. Ми вийшли на рубіж 4 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення», – говорить Петро Порошенко. 

І додає: готовий відзвітувати за кожну статтю.

«Для того, щоб ці чотири мільярди існували, ми маємо забезпечити максимізацію прибутку. Тоді інвестиційним керуючим було прийняте рішення: інвестувати в державні облігації, цінні папери – в першу чергу України, Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу. Там є американські казначейські облігації (Treasuries), там є британські фунтові облігації, там є Європейського Союзу. А чому там зʼявилися угорські, румунські, болгарські – бо там найвища доходність, яка спрямовується Збройним Силам», – пояснив Порошенко. 

«І тут вони подають цю позицію – «37 мільйонів Порошенко отримав від держави Угорщина». Друзі мої, я отримав ще дохід напередодні зустрічі з нашими американськими партнерами від Уряду Сполучених Штатів. Напередодні зустрічі з британськими партнерами – від уряду Британії. Ці 37 мільйонів, до речі, це ж не дохід. Це просто повернення інвестицій. З яких сплачені на відміну від вас податки. Які задекларовані – на відміну від ваших автомобілів, ваших маєтків, і вашого всього», – звернувся він до організаторів цієї  кампанії. 

Така дискредитація, каже Порошенко, бьють не стільки по ньому, скільки по країнам-партнерам.

« Вам будуть потрібні вже дуже скоро позитивні голосування. В 2024-му році. Сьогодні  керівник апарату Стефанішиної наголосив, що реально і юридично переговори почнуться в середині 24 року. Я хочу вам нагадати – знаєте, хто буде головувати в Європейському Союзі в середині 24 року? Угорщина і її премʼєр-міністр Віктор Орбан. І ви тисячу разів прийдете і будете намагатися отримати одноголосне голосування по цим позиціям», – резюмував Петро Порошенко. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies