Порошенко: доходи від цінних паперів йдуть на ЗСУ

Лідер «Європейської Соладарності», експрезидент Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив, що інвестує в державні цінні папери США, Великої Британії і країн Євросоюзу, щоб отриманий прибуток спрямувати на допомогу ЗСУ. Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення для потреб української армії куплена техніка, зброя та спорядження на суму 4 мільярди гривень, повідомляє пресслужба «ЄС».



Порошенко також зауважив, що інформаційна атака проти нього в першу чергу шкодить інтересам України і погіршує складні стосунки з Угорщиною, яка наступного року головуватиме у Євросоюзі.

«Про 37 мільйонів – це ситуація дуже проста. Це – брехня і провокація. Є спеціальний інвестиційний керуючий. Мета – забезпечити найбільшу доходність для того, щоб профінансувати Збройні Сили. Хто хоче позмагатися зі мною – будь ласка. Ми вийшли на рубіж 4 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення», – говорить Петро Порошенко.



І додає: готовий відзвітувати за кожну статтю.

«Для того, щоб ці чотири мільярди існували, ми маємо забезпечити максимізацію прибутку. Тоді інвестиційним керуючим було прийняте рішення: інвестувати в державні облігації, цінні папери – в першу чергу України, Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу. Там є американські казначейські облігації (Treasuries), там є британські фунтові облігації, там є Європейського Союзу. А чому там зʼявилися угорські, румунські, болгарські – бо там найвища доходність, яка спрямовується Збройним Силам», – пояснив Порошенко.

«І тут вони подають цю позицію – «37 мільйонів Порошенко отримав від держави Угорщина». Друзі мої, я отримав ще дохід напередодні зустрічі з нашими американськими партнерами від Уряду Сполучених Штатів. Напередодні зустрічі з британськими партнерами – від уряду Британії. Ці 37 мільйонів, до речі, це ж не дохід. Це просто повернення інвестицій. З яких сплачені на відміну від вас податки. Які задекларовані – на відміну від ваших автомобілів, ваших маєтків, і вашого всього», – звернувся він до організаторів цієї кампанії.



Така дискредитація, каже Порошенко, бьють не стільки по ньому, скільки по країнам-партнерам.

« Вам будуть потрібні вже дуже скоро позитивні голосування. В 2024-му році. Сьогодні керівник апарату Стефанішиної наголосив, що реально і юридично переговори почнуться в середині 24 року. Я хочу вам нагадати – знаєте, хто буде головувати в Європейському Союзі в середині 24 року? Угорщина і її премʼєр-міністр Віктор Орбан. І ви тисячу разів прийдете і будете намагатися отримати одноголосне голосування по цим позиціям», – резюмував Петро Порошенко.