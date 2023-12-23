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Умєров закликає польських виробників зброї укладати прямі контракти з українськими компаніями

Також йдеться про створення спільних підприємств.

Умєров закликає польських виробників зброї укладати прямі контракти з українськими компаніями
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров під час спільної зустрічі із Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Києві, закликав польських виробників зброї до укладання прямих контрактів з українськими компаніями.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Рустем Умєров привітав Міністра із призначенням на посаду та поділився результатами своїх перших 100 днів на посаді. 

Він закликав польських виробників зброї до укладання прямих контрактів з українськими компаніями, а також до створення спільних підприємств.

Рустем Умєров очікує на плідну співпрацю з новим Міністром національної оборони Польщі, віце-прем’єр-міністром Владиславом Косіняком-Камишем.

"Готовий до обговорення нашого порядку денного у телефонному режимі та під час очних зустрічей", – сказав Міністр оборони України.

Також передав подяку народу Польщі за величезну допомогу, надану Україні.

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