Умєров закликає польських виробників зброї укладати прямі контракти з українськими компаніями

Також йдеться про створення спільних підприємств.

Міністр оборони України Рустем Умєров під час спільної зустрічі із Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Києві, закликав польських виробників зброї до укладання прямих контрактів з українськими компаніями.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Рустем Умєров привітав Міністра із призначенням на посаду та поділився результатами своїх перших 100 днів на посаді.

Він закликав польських виробників зброї до укладання прямих контрактів з українськими компаніями, а також до створення спільних підприємств.

Рустем Умєров очікує на плідну співпрацю з новим Міністром національної оборони Польщі, віце-прем’єр-міністром Владиславом Косіняком-Камишем.

"Готовий до обговорення нашого порядку денного у телефонному режимі та під час очних зустрічей", – сказав Міністр оборони України.

Також передав подяку народу Польщі за величезну допомогу, надану Україні.