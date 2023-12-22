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Зеленський присвоїв дипломатичні ранги низці українських дипломатів

Зокрема, нові дипломатичні ранги отримали посли України у Франції, Польщі, Сербії та Болгарії. 

Зеленський присвоїв дипломатичні ранги низці українських дипломатів
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Низка українських дипломатів отримали нові дипломатичні ранги.

Про це йдеться в указі №843/2023 президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, президент присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла:

  • Банькову Олександру Сергійовичу — державному секретарю Міністерства закордонних справ України
  • Омельченку Вадиму Володимировичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України у Французькій Республіці
  • Толкачу Володимиру Сергійовичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Сербія.

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Крім того, Володимир Зеленський присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу:

  • Зваричу Василю Богдановичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Польща
  • Ілащук Олесі Костянтинівні — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Болгарія
  • Лещинській Жанні Валеріївні — раднику-посланнику Посольства України в Китайській Народній Республіці.

Також дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу отримали деякі інші українські дипломати.

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