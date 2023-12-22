Зеленський присвоїв дипломатичні ранги низці українських дипломатів

Низка українських дипломатів отримали нові дипломатичні ранги.
Про це йдеться в указі №843/2023 президента України Володимира Зеленського.
Зокрема, президент присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла:
- Банькову Олександру Сергійовичу — державному секретарю Міністерства закордонних справ України
- Омельченку Вадиму Володимировичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України у Французькій Республіці
- Толкачу Володимиру Сергійовичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Сербія.
Крім того, Володимир Зеленський присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу:
- Зваричу Василю Богдановичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Польща
- Ілащук Олесі Костянтинівні — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Болгарія
- Лещинській Жанні Валеріївні — раднику-посланнику Посольства України в Китайській Народній Республіці.
Також дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу отримали деякі інші українські дипломати.