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Зеленський і Гутерреш обговорили безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі

Україна, за словами Президента, розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік.

Зеленський і Гутерреш обговорили безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі
Антоніу Гутерреш і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Співрозмовники обговорили пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі. Також Зеленський запросив представника Організації Об’єднаних Націй на четверту зустріч радників з імплементації Формули миру.

"Дякую за окремий план щодо зимового сезону. Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік", - додав глава держави.

Яка ситуація з безпекою в Чорному морі

  • Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.
  • Крім того, партнери нададуть Україні військові кораблі, які супроводжуватимуть цивільні судна через "зерновий коридор" у Чорному морі. Також, Одеська область буде захищена додатковими системами ППО. 
  • Тим часом Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі.
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