Зеленський і Гутерреш обговорили безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.
Співрозмовники обговорили пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі. Також Зеленський запросив представника Організації Об’єднаних Націй на четверту зустріч радників з імплементації Формули миру.
"Дякую за окремий план щодо зимового сезону. Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік", - додав глава держави.
Яка ситуація з безпекою в Чорному морі
- Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.
- Крім того, партнери нададуть Україні військові кораблі, які супроводжуватимуть цивільні судна через "зерновий коридор" у Чорному морі. Також, Одеська область буде захищена додатковими системами ППО.
- Тим часом Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі.