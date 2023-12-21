Зеленський і Гутерреш обговорили безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі

Україна, за словами Президента, розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Співрозмовники обговорили пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі. Також Зеленський запросив представника Організації Об’єднаних Націй на четверту зустріч радників з імплементації Формули миру.

"Дякую за окремий план щодо зимового сезону. Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік", - додав глава держави.

Яка ситуація з безпекою в Чорному морі