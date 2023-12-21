Україна та Молдова спростили перетин кордону, − Шмигаль

Сторони підписали протоколи, що спростять перетин кордону для громадян і вантажів.

Україна та Молдова продовжують виконання домовленостей про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні.

"Сьогодні під час онлайн-зустрічі з Прем'єр-міністром Доріном Речаном було підписано низку протоколів, які спростять і зменшать час перетину українсько-молдовського кордону для громадян і вантажів", − повідомив прем’єр міністр України Денис Шмигаль.

За інформацією, це активізує торговельно-економічну співпрацю між Україною та Молдовою. Також такі домовленості підвищать ефективність і дієвість пропускних спроможностей кордону із застосуванням найкращих європейських практик.

Як зазначив прем’єр, останнє є особливо важливим у контексті нашого спільного руху до Європейського Союзу.