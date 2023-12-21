Україна та Молдова спростили перетин кордону, − Шмигаль

Україна та Молдова продовжують виконання домовленостей про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні.
"Сьогодні під час онлайн-зустрічі з Прем'єр-міністром Доріном Речаном було підписано низку протоколів, які спростять і зменшать час перетину українсько-молдовського кордону для громадян і вантажів", − повідомив прем’єр міністр України Денис Шмигаль.
За інформацією, це активізує торговельно-економічну співпрацю між Україною та Молдовою. Також такі домовленості підвищать ефективність і дієвість пропускних спроможностей кордону із застосуванням найкращих європейських практик.
Як зазначив прем’єр, останнє є особливо важливим у контексті нашого спільного руху до Європейського Союзу.
- У червні Україна і Молдова домовилися побудувати міст через Дністер. Ямпільський міст має стати альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць".
- У жовтні Україна відкрила пункт пропуску Кучурган на кордоні з Молдовою, який був закритий з початку повномасштабної війни.
- Також у жовтні Україна та Молдова домовилися про спільний контроль на пункті пропуску "Новосавицька-Кучурган".