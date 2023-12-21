Данілов прокоментував посилення української ППО взимку

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про посиленні протиповітряної оборони України взимку, яке анонсував президент Зеленський під час пресконференції.
Про це він розповів в ефірі УП.Live, — пише "Українська правда".
"Це буде потужно, будуть потужні системи. Це не системи, якими користуються мобільні вогневі групи. Про зовсім інші засоби ураження йде мова", — зазначив Олексій Данілов.
- Під час підсумкової конференції президент Володимир Зеленський зазначав, що міжнародні партнери нададуть Україні декілька нових систем протиповітряної оборони Patriot для захисту взимку.