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Данілов прокоментував посилення української ППО взимку

Будуть потужні системи.

Данілов прокоментував посилення української ППО взимку
Фото: Укрінформ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про посиленні протиповітряної оборони України взимку, яке анонсував президент Зеленський під час пресконференції.

Про це він розповів в ефірі УП.Live, — пише "Українська правда".

"Це буде потужно, будуть потужні системи. Це не системи, якими користуються мобільні вогневі групи. Про зовсім інші засоби ураження йде мова", — зазначив Олексій Данілов.

  • Під час підсумкової конференції президент Володимир Зеленський зазначав, що міжнародні партнери нададуть Україні декілька нових систем протиповітряної оборони Patriot для захисту взимку.
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