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На Херсонщині окупанти полюють на українське підпілля: проводять нічні обшуки та арешти

Людей арештовують та відвозять до допити до катівень.

На Херсонщині окупанти полюють на українське підпілля: проводять нічні обшуки та арешти
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники почали чергові обшуки та арешти на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Вони вдираються до будинків людей вночі, шукаючи докази проукраїнської позиції цивільних.

Про це повідомили у ГУР МО.

"Параноя і страх російських окупантів на Херсонщині породжують чергові прояви терору проти місцевого населення. В межах посилення репресій проти цивільних в окупованих громадах Херсонської області московські загарбники проводять нахабні і жорстокі обшуки. Окупанти вриваються до помешкань вночі та шукають докази проукраїнської позиції власників, перевертаючи все з ніг на голову. Заходи тиску не обмежуються нишпоренням ― людей арештовують та відвозять до допити до катівень", ― ідеться в інформації розвідки.

Причиною арешту може бути художня книжка, написана українським автором, жовті та сині кольори побутових речей в помешканні або будь-яка дрібниця, що у хворобливій уяві окупантів викликає підозри.

Раніше зазначалося, що росіяни посилили контрдиверсійний режим окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього вони завезли спецпризначенців, які полюватимуть на українське підпілля.

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