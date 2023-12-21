На Херсонщині окупанти полюють на українське підпілля: проводять нічні обшуки та арешти

Людей арештовують та відвозять до допити до катівень.

Російські загарбники почали чергові обшуки та арешти на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Вони вдираються до будинків людей вночі, шукаючи докази проукраїнської позиції цивільних.

Про це повідомили у ГУР МО.

"Параноя і страх російських окупантів на Херсонщині породжують чергові прояви терору проти місцевого населення. В межах посилення репресій проти цивільних в окупованих громадах Херсонської області московські загарбники проводять нахабні і жорстокі обшуки. Окупанти вриваються до помешкань вночі та шукають докази проукраїнської позиції власників, перевертаючи все з ніг на голову. Заходи тиску не обмежуються нишпоренням ― людей арештовують та відвозять до допити до катівень", ― ідеться в інформації розвідки.

Причиною арешту може бути художня книжка, написана українським автором, жовті та сині кольори побутових речей в помешканні або будь-яка дрібниця, що у хворобливій уяві окупантів викликає підозри.

Раніше зазначалося, що росіяни посилили контрдиверсійний режим окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього вони завезли спецпризначенців, які полюватимуть на українське підпілля.