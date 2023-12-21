Окупанти формують ще один псевдодобровольчий батальйон "Донбас"

Набір у так званий добробат проводиться у Краснодарському краї РФ.

Росіяни почали формувати новий псевдодобровольчий батальйон "Донбас", набір до якого проводять у Краснодарському краї, — пише Центр національного спротиву.

Під виглядом створення добробатів окупанти приховують мобілізацію і використовують це для пропаганди війни.

"Так, ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон “Донецьк”. Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у краснодарському краї", — пишуть там.

Підпорядковується цей батальйон так званій “казацькій бригаді “Терек”, яка не має жодного відношення до козаків. Адже у своєму стилі, Кремль використовує “казацтво” для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом.