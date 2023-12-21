​​СБУ повідомила про підозру кримському протоієрею РПЦ Дмитру Кроткову, який постачає техніку окупантам

Служба безпеки зібрала доказову базу на протоієрея Дмитра Кроткова – керівника військового відділу "Кримської митрополії" РПЦ, який сприяє збройній агресії Росії.

"Перебуваючи на тимчасово захопленому півострові, він організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, що воюють проти Сил оборони України", − повідомили у СБУ.

За кошти із "благодійних" внесків, що надходять на рахунки так званого "спеціального гуманітарного центру" місцевої громади РПЦ підозрюваний оптом купував для окупантів ударні дрони, тепловізори, портативні радіостанції та антидронові рушниці.

Техніку Кротков особисто відвозив підрозділам російських військ, дислокованим на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Фото: "Миротворець"

Також священик під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку окупантів та "благословляв" їх на вбивства українців.

За даними СБУ, у червні цього року після підриву рашистами Каховської ГЕС Кротков приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонщини, де "проповідував" кремлівські наративи і дискредитовував ЗСУ.

Фото: "Миротворець"

Кротков є частим гостем у телеефірах російського пропагандиста Соловйова.

Повідомляється, він підтримав російських загарбників ще під час захоплення Криму. У Сімферополі разом з окупантами намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне. Також клірик у гучномовець закликав українських захисників здатися і перейти на бік ворога. За це він отримав "посаду" у так званій Кримській митрополії РПЦ.

Дмитру Кроткову повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території України.

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