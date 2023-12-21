"Київстар" компенсує абонентам збій і виділить 100 млн грн на ЗСУ

Оператор зв'язку "Київстар" як компенсацію за проблеми зі зв'язком під час масштабного збою надасть абонентам можливість безоплатного користування послугами протягом місяця і виділить 100 млн грн на Збройні сили України.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати - компенсації чи донат. Тому, крім скасування плати за тариф, "Київстар" виділяє 100 млн грн на потреби ЗСУ", - зазначив президент компанії Олександра Комарова.
Абонентам передоплати, контракту і контрактним абонентам із послугою "Домашній інтернет" не буде списано планової плати за пакет послуг у період із 22 грудня до 21 січня, тоді як усім іншим абонентам послуги надаватимуть безоплатно з 1 до 31 січня.
Для корпоративних клієнтів це буде оформлено у вигляді знижки в 100% на плату за тариф з використанням послуг мобільного зв'язку, фіксованого інтернету, передавання даних і телефонії з 1 до 31 січня.
Хакерська атака на "Київстар"
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Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій через хакерську атаку.
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СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".
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Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що на відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень. Хакери не лише "вбили" головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.
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Ввечері 12 грудня компанія повідомила, що спеціалісти частково відновили роботу послуг зв'язку.
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Водночас МВС попередило про шахрайську схему з фейковими ботами "Київстар": шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.
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Ввечері 13 грудня абоненти "Київстару" почали повідомляти про відновлення голосового зв'язку. Оператор повідомив, що сподівається відновити інші послуги протягом доби.
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Пізніше в компанії повідомили, що хакери уразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
- Вдень 14 грудня президент компанії Олександр Комаров повідомив, що Київстар майже на 99% відновив послуги голосового зв'язку.