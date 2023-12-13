МВС попередило про шахрайську схему з фейковими ботами "Київстар"

Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

Правоохоронці попереджають про нову шахрайську схему із фейковими ботами оператора "Київстар".

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - йдеться в повідомленні.

Далі абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах та онлайн-банкінгу.

У МВС радять довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії, а також не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.

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