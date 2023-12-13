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МВС попередило про шахрайську схему з фейковими ботами "Київстар"

Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

МВС попередило про шахрайську схему з фейковими ботами "Київстар"
Ілюстративне фото
Фото: РБК

Правоохоронці попереджають про нову шахрайську схему із фейковими ботами оператора "Київстар".

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - йдеться в повідомленні.

Далі абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах та онлайн-банкінгу.

У МВС радять довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії, а також не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.

Що відомо про збій у роботі "Київстару"

  • Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
  • У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджує, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
  • СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "солнцепек".
  • Оператори Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі через велике навантаження на їхні канали.
  • Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що на відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень. Хакери не лише "вбили" головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.
  • Ввечері 12 грудня компанія повідомила, що спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку. Остаточно завершити роботи хочуть протягом 13 грудня.
  • 13 грудня Служба безпеки повідомила, що допомагає “Київстару” відновити роботу мережі. За попередніми розрахунками, вже сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.
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