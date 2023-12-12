СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку “Київстар”

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку “Київстар”.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Провадження відкрито за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це:
- ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
- ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 113 (диверсія);
- ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).
Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.
Одразу після виникнення інциденту у офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки.
Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам “Київстар” і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.
- Сьогодні вранці в роботі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в Дії, але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
- У разі термінової потреби зв'язатися з рідними без мобільного зв'язку та Інтернету можна звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. Крім того, в "пунктах незламності", розгорнутих на базі поліції і ДСНС, повинен бути Інтернет.
- У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. Компанія стверджує, що персональні дані користувачів не скомпроментовані.