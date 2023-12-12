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СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку “Київстар”

Провадження відкрито за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку “Київстар”
Ілюстративне фото
Фото: РБК

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку “Київстар”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Провадження відкрито за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це:

  • ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
  • ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 113 (диверсія);
  • ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ. 

Одразу після виникнення інциденту у офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки. 

Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам “Київстар” і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.

  • Сьогодні вранці в роботі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в Дії, але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо
  • У разі термінової потреби зв'язатися з рідними без мобільного зв'язку та Інтернету можна звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. Крім того, в "пунктах незламності", розгорнутих на базі поліції і ДСНС, повинен бути Інтернет. 
  • У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. Компанія стверджує, що персональні дані користувачів не скомпроментовані. 
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