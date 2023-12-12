Раніше цей депутат міськради Коростишева обіймав посаду віцемера міста. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Чинному депутату однієї з міських рад на Житомирщині повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі двох людей та вимаганні з погрозою застосування насильства, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляють Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, протиправні дії депутат вчинив у 2018 році разом з учасником злочинної організації. Вони безпідставно звинуватили двох місцевих жителів у злочині. Вивезли їх у багажнику автомобіля до затопленого кар’єру, наказали роздягнутися, побили та змусили визнати вину.

Після цього погрожували батькам потерпілих та вимагали сплатити «відкуп». Він становив 2000 доларів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також встановлено додаткові обставини стосовно злочинної організації, до якої входив спільник депутата міськради. Організатору та вісьмом її учасникам повідомлено про нові підозри.

Зі свого боку СБУ повідомила, що йдеться про депутата міської ради Коростишева на Житомирщині.

Правоохоронці встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів.

Серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Його вагітну дружину фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн.

У ході оперативних дій у серпні та вересні цього року правоохоронці затримали «на гарячому» 10 учасників злочинної організації, у тому числі її ватажка так званого «смотрящого» за Коростишевом.

Наразі встановлена причетність до діяльності кримінального угруповання діючого депутата міськради, який раніше обіймав посаду віцемера міста.

За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та «вибивав» з них гроші.

Встановлено, що після численних тортур над своїми жертвами фігурант змушував їх приносити «відкупні» до приміщення міськради.

Крім того, посилаючись на власні «зв’язки» у різних держустановах, він «застерігав» потерпілих від звернень до правоохоронних органів.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність депутата і затримали його.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань);

ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, з погрозою насильства над близькими родичами потерпілого, обмеження їх прав і свобод).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

У кінці листопада СБУ повідомила, що у Києві рейдерська банда тероризувала мешканців столиці та захоплювала їхній бізнес. Правоохорнці встановили, що зловмисники намагалися “підім’яти” під себе легальний паркувальний бізнес у Києві.