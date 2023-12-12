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У Куп’янську внаслідок російського артобстрілу загинув літній чоловік

Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення.

У Куп’янську внаслідок російського артобстрілу загинув літній чоловік
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Сьогодні, 12 грудня, внаслідок ворожого артобстрілу по м. Куп'янськ загинув 73-річний цивільний чоловік. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, госпіталізований до медичної установи.

У житлових будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян.

Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби РФ била артилерією по 90 населених пунктах України, а вночі випустила 15 безпілотників.

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