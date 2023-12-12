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РФ втратила за добу 800 окупантів і 9 танків

Серед іншого, поменшало у росіян і ББМ.

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення і до 12 грудня склали близько 340 650 осіб. За добу захисники ліквідували 800 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу. Інші втрати ворога:

  • танків – 5664 (+9)
  • бойових броньованих машин – 10579 (+19)
  • артилерійських систем – 8073 (+3)
  • РСЗВ – 919 (+0)
  • засоби ППО – 605 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9)
  • крилаті ракети – 1596 (+10)
  • кораблі/катери – 22 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14)
  • спеціальна техніка – 1170 (+2)

Фото: Генштаб у Facebook

Дані уточнюються.

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