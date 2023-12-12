РФ втратила за добу 800 окупантів і 9 танків

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення і до 12 грудня склали близько 340 650 осіб. За добу захисники ліквідували 800 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу. Інші втрати ворога:
- танків – 5664 (+9)
- бойових броньованих машин – 10579 (+19)
- артилерійських систем – 8073 (+3)
- РСЗВ – 919 (+0)
- засоби ППО – 605 (+0)
- літаків – 324 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9)
- крилаті ракети – 1596 (+10)
- кораблі/катери – 22 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14)
- спеціальна техніка – 1170 (+2)
Дані уточнюються.