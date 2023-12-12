РФ втратила за добу 800 окупантів і 9 танків

Серед іншого, поменшало у росіян і ББМ.

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення і до 12 грудня склали близько 340 650 осіб. За добу захисники ліквідували 800 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу. Інші втрати ворога:

танків – 5664 (+9)

бойових броньованих машин – 10579 (+19)

артилерійських систем – 8073 (+3)

РСЗВ – 919 (+0)

засоби ППО – 605 (+0)

літаків – 324 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9)

крилаті ракети – 1596 (+10)

кораблі/катери – 22 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14)

спеціальна техніка – 1170 (+2)

Фото: Генштаб у Facebook

Дані уточнюються.