На війні проти російських окупантів загинув громадянин Іспанії

Минулого тижня на війні проти росіян загинув 26-річний уродженець Каталонії на ім’я Пау.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC.
Зазначається, що чоловік загинув кілька днів тому, "захищаючи українську позицію, яка зазнала російського нападу".
Пау самостійно прибув в Україну й долучився до сил оборони після того, як здобув військову підготовку. У складі якого підрозділу він воював, не уточнюється.
Міністерство закордонних справ Іспанії підтримує зв'язок із родиною загиблого та готується до репатріації його тіла.
У травні 2022 року 12 іспанців приєдналися до Міжнародного добровольчого легіону. Наразі точно невідомо, скільки іспанців воюють в Україні та скільки з них загинули.
Хто з іноземців загинув на війні проти РФ останнім часом
- На війні з російськими окупантами загинув 25-річний канадський доброволець Остін Ласлін-Берсьє.
- У вересні стало відомо про загибель 36-річного британського добровольця Деніела Берка. Берк торік прибув до України воювати проти Росії і вступив до лав Інтернаціонального легіону.
- Раніше у Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни, які загинули у лавах Cил оборони України.
- Навесні у Бахмуті загинув колишній військовослужбовець США.