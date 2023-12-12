На війні проти російських окупантів загинув громадянин Іспанії

Міністерство закордонних справ Іспанії готується до репатріації тіла загиблого.

Минулого тижня на війні проти росіян загинув 26-річний уродженець Каталонії на ім’я Пау.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC.

Зазначається, що чоловік загинув кілька днів тому, "захищаючи українську позицію, яка зазнала російського нападу".

Пау самостійно прибув в Україну й долучився до сил оборони після того, як здобув військову підготовку. У складі якого підрозділу він воював, не уточнюється.

Міністерство закордонних справ Іспанії підтримує зв'язок із родиною загиблого та готується до репатріації його тіла.

У травні 2022 року 12 іспанців приєдналися до Міжнародного добровольчого легіону. Наразі точно невідомо, скільки іспанців воюють в Україні та скільки з них загинули.

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