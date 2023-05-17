В Бахмуті загинув колишній військовослужбовець США, - ЗМІ

Меймер перебував під час обстрілу в будівлі, яка обрушилась.

Під час російського обстрілу в Бахмуті загинув громадянин США Ніколас Меймер.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що ветеран спецпідрозділу армії США загинув під “загороджувальним обстрілом” російської артилерії в Бахмуті Донецької області.

Він перебував під час обстрілу в будівлі, яка обрушилась.

“Вони зайняли положення, в якому вони були, артилерія почала обстріл, і будівля почала руйнуватися. Саме тоді більшість американців і українців там змогли втекти. На жаль, Ніку не вдалося втекти”, – розповів CNN американський друг Маймера в Україні.

Ніколас Меймер працював в Україні з некомерційною організацією AFGFree.

Підтвердження смерті Маймера з’явилося після того, як керівник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що показав тіло загиблого американця на відео.

Раніше повідомлялось, що колишній морський піхотинець США Купер “Гарріс” Ендрюс був убитий на околиці Бахмута позаминулого тижня. Цю інформацію підтвердила його матір та колеги в Україні.