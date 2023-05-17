Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ГоловнаСуспільствоВійна

В Бахмуті загинув колишній військовослужбовець США, - ЗМІ

Меймер перебував під час обстрілу в будівлі, яка обрушилась. 

Під час російського обстрілу в Бахмуті загинув громадянин США Ніколас Меймер.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що ветеран спецпідрозділу армії США загинув під “загороджувальним обстрілом” російської артилерії в Бахмуті Донецької області.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він перебував під час обстрілу в будівлі, яка обрушилась. 

“Вони зайняли положення, в якому вони були, артилерія почала обстріл, і будівля почала руйнуватися. Саме тоді більшість американців і українців там змогли втекти. На жаль, Ніку не вдалося втекти”, – розповів CNN американський друг Маймера в Україні.

Ніколас Меймер працював в Україні з некомерційною організацією AFGFree. 

Підтвердження смерті Маймера з’явилося після того, як керівник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що показав тіло загиблого американця на відео.

Раніше повідомлялось, що колишній морський піхотинець США Купер “Гарріс” Ендрюс був убитий на околиці Бахмута позаминулого тижня. Цю інформацію підтвердила його матір та колеги в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies