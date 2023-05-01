У Бахмуті загинув колишній морський піхотинець США, - ЗМІ

Українські військові поки не підтвердили загибель громадянина США.

Колишній морський піхотинець США Купер “Гарріс” Ендрюс був убитий на околиці Бахмута позаминулого тижня. Цю інформацію підтвердила його матір та колеги в Україні.

Про це повідомляє CNN.

26-річний Ендрюс із Клівленда (штат Огайо), потрапив під міномет, ймовірно, 19 квітня на так званій “Дорозі життя”. Цю під’їзну дорогу до Бахмута, українські військові використовували для поповнення своїх сил, а також евакуювали нею цивільне населення.

Як повідомила матір загиблого, тіло Ендрюса досі не знайдено через постійні бої навколо Бахмута.

Ендрюс був убитий, допомагаючи евакуації мирних жителів з міста. Про це повідомила група активістів, відома як Комітет опору, на яку він працював.

Ендрюс приєднався до Іноземного легіону в Україні у листопаді минулого року. Його контракт закінчився в березні, і він вирішив залишитися.

Державний департамент США заявив, що може “підтвердити смерть громадянина США в Україні”, не називаючи імені особи.

CNN звернулось до українських військових за коментарем, але поки не отримало відповіді.

Нагадаємо, в середині квітня Державний департамент США повідомив, що двоє громадян США загинули під час бойових дій в Україні. Едвард Вілтон і Грейді Курпасі загинули в бою, довівши загальну кількість вбитих американців до щонайменше восьми.