Окупанти скинули авіабомби на село Кізомис на Херсонщині

1 травня російські окупанти застосували авіабомби для ударів по селу Кізомис Херсонської області.
Про це повідомляє у Телеграм Херсонська ОВА.
За даними відомства, росіяни скинули в районі населеного пункту дві керовані авіаційні бомби.
"Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється", - додають в ОВА.
Нагадаємо, що 1 травня російські окупанти обстріляли з артилерії село Тягинка на Херсонщині і місто Херсон.
За минулу добу і ніч, 30 квітня, Росія здійснила 39 обстрілів у Херсонській області. В результаті одна людина загинула і троє, серед яких дитина, були поранені.