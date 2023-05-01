Окупанти скинули авіабомби на село Кізомис на Херсонщині

1 травня російські окупанти застосували авіабомби для ударів по селу Кізомис Херсонської області.

Про це повідомляє у Телеграм Херсонська ОВА.

За даними відомства, росіяни скинули в районі населеного пункту дві керовані авіаційні бомби.

"Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється", - додають в ОВА.

Нагадаємо, що 1 травня російські окупанти обстріляли з артилерії село Тягинка на Херсонщині і місто Херсон.

За минулу добу і ніч, 30 квітня, Росія здійснила 39 обстрілів у Херсонській області. В результаті одна людина загинула і троє, серед яких дитина, були поранені.