В іспанській Валенсії тепер можна оформити українські документи

В Іспанії українці, які перебувають у цій країні, можуть подати заявки на оформлення документів.

Про це повідомляє у Телеграм Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У Валенсії в тестовому режимі розпочав роботу відокремлений підрозділ ДП "Документ". Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу", - йдеться в повідомленні.

Обслуговування здійснюється в порядку живої черги.

У паспортному сервісі в Іспанії громадяни України можуть оформити ID-картку або закордонний паспорт (зокрема замість втраченого або викраденого); обміняти ID-картку або закордонний паспорт (через закінчення терміну дії, зміну інформації, непридатність до використання); обміняти паспорти зразка 1994 року на ID-картку.

"Згодом також буде доступна послуга з обміну водійського посвідчення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що закордонні паспорти, в яких ім’я чи прізвище транслітеровані інакше, аніж в новішій ID-картці, будуть залишатися чинними до дати, коли спливає термін дії, або до звернення за обміном документа.