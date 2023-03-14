Паспорти з різною транслітерацією будуть недійсними після звернення самого власника, - ДМС

На сьогодні такі паспорти є чинними до закінчення строку їх дії.

Закордонні паспорти, в яких ім’я чи прізвище транслітеровані інакше, аніж в новішій ID-картці, будуть залишатися чинними до дати, коли спливає термін дії, або до звернення за обміном документа.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

«На сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта», — йдеться у повідомленні.

ДМС також опублікувала посилання, за яким можна перевірити статус документа.

Раніше повідомлялось, що власники ID-паспортів можуть зіткнутися з труднощами через різницю написання імені та прізвища в інших документах.

13 березня член комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман Бабій повідомив, що ДМС не буде визнавати недійсними закордонні паспорти, транслітерація прізвищ у яких не збігається з ID-картою, виданою пізніше. За його словами, на комітеті очільниця ДМС також повідомила, що процес анулювання закордонних паспортів зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв’язку з цим, було чи найближчим часом буде поновлено.