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Росіяни випустили ракети в бік узбережжя Одеської області. Їх збили, але є пошкодження

Через вибухову хвилю руйнувань зазнали дитсадок і будинки. Поранених нема. 

Росіяни випустили ракети в бік узбережжя Одеської області. Їх збили, але є пошкодження
Х-31П
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Російські літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя в Одеській області чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно – Х-31П.

ППО знищила їх, але є пошкодження від вибухової хвилі. Про це в Telegram повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

“Ракети знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає”, – написав він. 

Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Минула атака на Одеську область відбулася в ніч на 9 березня, коли ворог влаштував масований повітряний обстріл. Росіяни пошкодили декілька ліній електропередач та опору. 

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