Росія за рік санкцій накопичила в офшорах 80 млрд доларів тіньових доходів

Ці кошти конвертовані як у готівку, так і в нерухомість та інвестиції.

За рік повномасштабної війни та санкцій Росія накопичила в офшорах близько 80 млрд доларів тіньових доходів, що конвертовані в готівку, нерухомість та інвестиції у філіали. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

"Через затримку Європи з націлюванням на російський енергетичний сектор Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів поточного рахунку в своїй історії", – сказала економіст Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Великобританії Марія Шагіна.

Навіть якщо іноземні уряди зможуть визначити власність нових російських фондів за кордоном і пов’язати їх з державою, загальна сума, швидше за все, буде меншою за офіційні оцінки.

Нагадаємо, що низка країн прагнуть конфіскувати російські підсанкційні активи, аби спрямувати кошти на повоєнне відновлення української території.