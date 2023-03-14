Контррозвідка Служби безпеки викрила військового-контрактника на Миколаївщині, який за власної ініціативи вийшов на спецслужбу Росії і висловив бажання вступити до лав окупантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Щоб встановити зв’язок з окупантами, він звернувся до своєї сестри. Жінка проживає в РФ і перебуває у близьких стосунках із заступником командира з військово-політичної роботи 83-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону ЗС РФ Володимиром Снєговським.

З ворогом жінка познайомилась після тимчасового захоплення одного із селищ на Херсонщині, де жила на початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час звільнення району вона вирішила тікати разом із загарбниками, а потім оселилася в РФ.

Встановлено, що саме Снєговський передав інформацію про її родича кадровому співробітнику російської спецслужби, який потім вийшов на прямий зв’язок з фігурантом.

"За даними слідства, ворожий агент виконував вказівки свого «куратора» щодо збору даних про дислокацію підрозділів ЗСУ у Миколаївській та Вінницькій областях. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах. Також зрадник обговорив з представником російської спецслужби умови переходу за лінію фронту і здачу в полон. Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали в одній з адміністративних будівель під час виконання розвідувального завдання", - повідомили в СБУ.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон зі встановленим анонімним месенджером, який він використовував для спілкування з агресором.

Йому повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині затримали ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари.