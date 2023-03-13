Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
На станції "Академік Вернадський" декомунізували дороговказ
На станції "Академік Вернадський" декомунізували дороговказ
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли населений пункт на Миколаївщині, загинули чоловік і жінка (оновлено)

Є поранені, серед них – дитина. 

Росіяни обстріляли населений пункт на Миколаївщині, загинули чоловік і жінка (оновлено)
Фото: Віталій Кім

Сьогодні близько 7:50 ранку російські окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, троє отримали поранення. 

По це повідомив у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району”, – йдеться у повідомленні.

На той час було відомо про одного загиблого. Очільник ОВА повідомив про руйнування будинків і те, що ймовірно під завалами є люди. 

Фото: Віталій Кім

Оновлено 8:40. Віталій Кім уточнив, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 року народження, дитину 7 років забрала швидка. Крім того двоє людей отримали поранення. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, учора зранку росіяни вдарили по місту Очаків Миколаївської області з реактивних систем залпового вогню. Обстріл відбувся з боку Кінбурнської коси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також