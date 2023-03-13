Росіяни обстріляли населений пункт на Миколаївщині, загинули чоловік і жінка (оновлено)

Є поранені, серед них – дитина.

Сьогодні близько 7:50 ранку російські окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, троє отримали поранення.

По це повідомив у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району”, – йдеться у повідомленні.

На той час було відомо про одного загиблого. Очільник ОВА повідомив про руйнування будинків і те, що ймовірно під завалами є люди.

Фото: Віталій Кім

Оновлено 8:40. Віталій Кім уточнив, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 року народження, дитину 7 років забрала швидка. Крім того двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, учора зранку росіяни вдарили по місту Очаків Миколаївської області з реактивних систем залпового вогню. Обстріл відбувся з боку Кінбурнської коси.