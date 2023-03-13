Розстріляний росіянами після слів "Слава Україні" військовий мав громадянство Молдови

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови заявило, що розстріляний росіянами український військовий Олександр Мацієвський мав і молдовське громадянство.

"Після підтвердження українською стороною факту, що український військовий, страчений російськими солдатами, є Олександром Матієвським, МЗСіЄІ рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, акт, який можна кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних законів", – йдеться в заяві міністерства в фейсбуці.

МЗС повторило тверду позицію Республіки Молдова щодо засудження жорстокої війни Російської Федерації проти України.

"Наша країна залишається прагнею підтримувати Україну в її намаганнях повернути регіону мир та стабільність", – додали в повідомленні.

6 березня в соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. На записі чоловік у формі ЗСУ дивився в бік, де розташована камера, а голос за кадром казав: "Знімай його", маючи на увазі шеврон військового. На це полонений відповів: "Слава Україні". Після цього його розстріляли.

Військового опізнали декілька родин, однак згодом СБУ підтвердила, що це – снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович. Його розстріляли 30 грудня 2022 року, а тіло повернули додому в лютому 2023 року. Учора президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.