Люди постраждали у Бахмуті, Крастогорівці і Костянтинівці.

У неділю 13 березня окупанти вели обстріли на Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.

Внаслідок атак, за даними ОВА, поранення отримали семеро жителів Донеччини. Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Водночас Офіс генерального прокурора повідомив про вісьмох потерпілих.

На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і завдали авіаракетних ударів по Ласточкиному та Красногорівці Очеретинської громади. Без жертв. Зранку окупанти тричі обстріляли Авдіївку з артилерії, у тому числі касетними боєприпасами, а також завдали ааіаракетного удару по території АКХЗ.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку чотири людини поранено в Бахмуті. Відомо про пошкодження трьох багатоповерхівок та адмінбудівлі. У Костянтинівці поранено одну людину, пошкоджено 12 приватних та чотири багатоповерхових будинків. Зранку відбувся обстріл Никифорівки Соледарської громади, гучно було на околицях Часовоярської та Торецької громад.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Зарічному Лиманської громади, пошкоджено будинки у Сіверську та населених пунктах громади.

За даними Кириленка, чотири мирних людини були поранені в Бахмуті, двоє – у Красногорівці і один – у Костянтинівці. Офіс генпрокурора уточнив, що серед потерпілих – сім чоловіків і одна жінка.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, 11 березня у Костянтинівці одна людина загинула від обстрілів окупантів, щонайменше троє дістали поранення.