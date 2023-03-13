Пробний варіант мультипредметного тесту з історії України доступний для вступників

Тест містить 30 завдань, на виконання яких відведено 60 хвилин.

Демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту з історії України вже доступний для українських вступників.

Про це повідомив у Telegram міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

“Триває підготовка до вступної кампанії 2023 року. Від сьогодні майбутні вступники можуть ознайомитися з демонстраційним варіантом завдань НМТ з історії України”, – ідеться у повідомленні.

Потенційні учасники мають змогу скласти тест в онлайновому середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти за посиланням.

“Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде у реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту”, – зазначив міністр.

Тест містить 30 завдань, на виконання яких відведено 60 хвилин. Також тест можна завантажити файлом. Демонстраційні тести з обов’язкового блоку – українська мова та математика уже доступні майбутнім вступникам. Не пізніше травня будуть оприлюднені тести з інших предметів.

Нагадаємо, Рада підтримала звільнення учнів 11 класів від складання державної підсумкової атестації (ДПА) у 2023 році, натомість запровадили національний мультипредметний тест (НМТ).