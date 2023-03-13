​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Пробний варіант мультипредметного тесту з історії України доступний для вступників

Тест містить 30 завдань, на виконання яких відведено 60 хвилин.

Пробний варіант мультипредметного тесту з історії України доступний для вступників
Фото: pik.net.ua

Демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту з історії України вже доступний для українських вступників.

Про це повідомив у Telegram міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

“Триває підготовка до вступної кампанії 2023 року. Від сьогодні майбутні вступники можуть ознайомитися з демонстраційним варіантом завдань НМТ з історії України”, – ідеться у повідомленні.

Потенційні учасники мають змогу скласти тест в онлайновому середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти за посиланням.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

“Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде у реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту”, – зазначив міністр.

Тест містить 30 завдань, на виконання яких відведено 60 хвилин. Також тест можна завантажити файлом. Демонстраційні тести з обов’язкового блоку – українська мова та математика уже доступні майбутнім вступникам. Не пізніше травня будуть оприлюднені тести з інших предметів.

Нагадаємо, Рада підтримала звільнення учнів 11 класів від складання державної підсумкової атестації (ДПА) у 2023 році, натомість запровадили національний мультипредметний тест (НМТ).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також