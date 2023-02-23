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Цього року випускники шкіл складатимуть мультипредметний тест, – Шкарлет

Учні 11-х класів звільняються від складання ДПА.

Цього року випускники шкіл складатимуть мультипредметний тест, – Шкарлет
Фото: lexinform.com.ua

Рада підтримала звільнення учнів 11 класів від складання державної підсумкової атестації (ДПА) у 2023 році, натомість запровадили національний мультипредметний тест (НМТ).

Про це повідомив у Telegram міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт, який визначає формат вступу у 2023 році. "За" проголосували 285 депутатів. Отже, учні 11-х класів звільняються від складання ДПА. Вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ", – йдеться у повідомленні.

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Шкарлет додав, що мультипредметний тест включатиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова і математика. На вибір вступника один предмет – історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

"Надважливо, що тестування відбуватиметься протягом одного дня. Безпека була, є і буде на першому місці. Дякую депутатам ВРУ, освітянам, батькам та усім, хто долучився до обговорення і підтримав це важливе рішення", – зазначив міністр освіти.

Нагадаємо, станом на початок лютого освітній процес в очному або змішаному форматах здійснювався у 12 926 школах України, з них 8 563 працювали в очному або змішаному форматі.

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