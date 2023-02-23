Нардепи заборонять поширювати інформацію про засідання Верховної Ради

Депутатів чи інших осіб, що будуть повідомляти про засідання раніше ніж через годину після закриття або оголошення перерви, будуть карати. Виведенням із зали та забороною брати участь у наступних засіданнях.

Парламент на засіданні 23 лютого проголосував у першому читанні за Закон про внесення змін до деяких законів України щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії воєнного стану.

За законопроєкт за основу проголосували 234 нардепів, передає кореспондент LB.

«У зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України та з метою упорядкування процесу інформування про діяльність Верховної Ради України під час дії воєнного стану постало питання щодо приведення вимог чинних законів України у відповідність до реалій воєнного стану… У зв’язку з цим, завчасне (раніше ніж через годину після закриття пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні) поширення інформації про проведення пленарного засідання створює потенційну небезпеку для життя і здоров’я народних депутатів України та інших осіб, які присутні на такому засіданні, що є неприпустимим», — зазначено у пояснювальній записці.

Зокрема, пропонується закріпити положення, згідно з яким народний депутат чи інша особа, які порушили вимоги щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання, зобов’язані покинути пленарне засідання за пропозицією головуючого або за пропозицією народного депутата, підтриманою не менш ніж однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Крім того, за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, Верховна Рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях або триваючому пленарному засіданні на строк до п’яти днів таких (такого) засідань. За ці дні такому народному депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.

Нагадаємо, сьогодні Рада припинила повноваження скандального нардепа “Слуги народу” Трухіна. Відповідне рішення підтримали 288 нардепів.

Також Рада позбавила Лероса права голосувати до кінця війни через порушення депутатської етики. Він образливо висловився у присутності президента України. Образа стосувалася голови Офісу президента Андрія Єрмака.