Зеленський проведе пресконференцію "Лютий. Рік незламності" у річницю російського вторгнення

Про час та місце проведення заходу буде повідомлено згодом.

У п'ятницю, 24 лютого відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа.

Про час та місце проведення заходу буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, сьогодні Генасамблея ООН ухвалить резолюцію щодо річниці вторгнення Росії до України.

Раніше Зеленський зазначив, що 24 лютого для України розпочнеться новий рік, і він буде переможним у війні проти російських загарбників.

24 лютого 2022 року близько п'ятої ранку президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні. Російська армія досі обстрілює українські міста та села, намагається руйнувати критичну інфраструктуру.