Зеленський: 24 лютого розпочнеться новий переможний рік

Президент зазначив, що 2022 рік був найскладніший рік в історії незалежної України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 24 лютого для України розпочнеться новий рік, і він буде переможним у війні проти російських загарбників.

Про це він сказав на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є відчуття, що 24 лютого розпочнеться справжній новий рік для України. Віримо, що цей рік буде переможним", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, з якими почуттями він зустрічає річницю початку повномасштабної російської агресії, Зеленський сказав: "Це був найскладніший рік в історії незалежної України".

"Так, попереду ми маємо випробування на міцність, але я вважаю, що це був найскладніший період у нашому житті. І тому у цей день важливо не забути тих, хто стоїть та обороняє наші кордони. І тих наших друзів, які були з нами весь цей час", - зазначив президент.

Нагадаємо, 24 лютого о п'ятій ранку президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні. Російська армія досі обстрілює українські міста та села, руйнує інфраструктуру.

Раніше також повідомлялося, що президент США Джо Байден планує відвідати Європу до річниці повномасштабного вторгнення росіян в Україну.