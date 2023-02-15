Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятого пакета санкцій проти Росії у зв'язку з агресивною війною проти України.

Про це йдеться у зверненні президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та високого представника ЄС Жозепа Борреля.

“Вже майже рік загарбницька війна Росії сіє смерть і розруху. Путін не тільки веде жорстоку війну на полі бою, але й злісно атакує мирних жителів. За це має заплатити агресор. Сьогодні ми посилюємо тиск 10-м пакетом санкцій”, - йдеться у зверненні.

По-перше, пропонуються подальші заборони на експорт на суму понад 11 мільярдів євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів. Для максимального ефекту санкції націлені на багато промислових товарів, які потрібні Росії і які вона не може отримати через треті країни. Товари життєво важливої потреби, такі як електроніка, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин, запасні частини для вантажівок і реактивних двигунів. Євросоюз орієнтується на товари для будівельного сектору, які можуть бути спрямовані на російську армію, такі як антени чи крани.

По-друге, Євросоюз надалі обмежуватимеме експорт товарів подвійного призначення та передових технологій. Мова йде про засоби керування 47 новими електронними компонентами, які можна використовувати в російських системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети, гелікоптери. А також про конкретні рідкоземельні матеріали та теплові камери. Таким чином, забороняються всі технічні продукти, знайдені на полі бою. Євросоюз збирається подбати про те, щоб компоненти не знайшли інших шляхів туди потрапити. Ось чому вперше в історії додаються суб’єкти третіх країн під санкції щодо подвійного використання. Іранська Революційна гвардія надає Росії безпілотники Shahed для нападу на цивільну інфраструктуру в Україні. Тому зараз додаються сім іранських організацій до режиму подвійного використання. Зараз їм заборонено продавати в Росію деякі компоненти. Євросоюз готовий скласти список інших організацій Ірану та інших третіх країн, які надають згадані технології Росії. Це має стати сильним стримуючим фактором для інших компаній і міжнародних трейдерів.

Третій пункт стосється російської пропагандистської машини. Зазначається, що Путін також веде війну в публічному просторі з армією пропагандистів і мереж дезінформації. Вони поширюють отруйну брехню, щоб поляризувати наші суспільства. Тому Євросоюз пропонує перерахувати путінських пропагандистів, а також додаткових військових і політичних командирів.

Зазначається, що це є найжорсткіші санкції, які коли-небудь запроваджував Європейський Союз. І треба забезпечити їх суворе дотримання. Тому 10-й пакет запроваджує нові заходи для запобігання обходу. Це четвертий пункт. Євросоюз відстежуватиме олігархів, які намагаються сховатися чи продати свої активи, щоб уникнути санкцій. І разом з державами-членами буде проведений огляд усіх заморожених активів російського центрального банку, які зберігаються в ЄС. Треба дізнатися, де вони розташовані та скільки вони коштують. Це надзвичайно важливо з огляду на можливе використання державних активів Росії для фінансування реконструкції України.

Також зазначається, що Євросоюз тісно співпрацюємо з державами-членами, операторами та країнами-партнерами, щоб боротися з ухилянням від санкцій. Спеціальний посланник Девід О'Салліван звертається до третіх країн, щоб забезпечити суворе виконання санкцій і запобігти їх обходу. Наступного тижня буде організовано Форум координаторів санкцій, який збере міжнародних партнерів і держави-члени, щоб посилити зусилля із їх застосування.

“Разом ми все сильніше закручуємо гайки Росії. Я закликаю держави-члени швидко прийняти цей новий пакет санкцій. Наша мета полягає в тому, щоб разом із нашими партнерами з G7 запровадити подальші значні санкції до 24 лютого – рівно через рік після того, як Путін розпочав свою імперську війну”, - підсумував Жозеп Боррель.

Нагадаємо, нещодавно Урсула фон дер Ляєн заявила, що Путін програв енергетичну війну проти Європи. Зокрема, дохід Росії від продажу газу в Європу скоротився на дві третини. Ліміт цін на нафту означає, що Росія щодня втрачає 160 мільйонів євро доходу.