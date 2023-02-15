Путін програв енергетичну війну проти Європи, - Урсула фон дер Ляєн

Дохід Росії від продажу газу в Європу скоротився на дві третини. Ліміт цін на нафту означає, що Росія щодня втрачає 160 мільйонів євро доходу.

Президентка Європейського комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що президент Росії Володимир Путін програв енергетичну війну проти Європи.

Про це йдеться в її промові на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Він думав, що через нашу залежність від російської нафти та газу буде легко впливати на Європу. Але й тут він помилився. Сьогодні, через рік після початку війни, він уже програв розпочату ним енергетичну війну. Ми змінили позицію завдяки надійним партнерам, і результати видно. Дохід Росії від продажу газу в Європу скоротився на дві третини. Ліміт цін на нафту означає, що Росія щодня втрачає 160 мільйонів євро доходу”, - сказала президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що ціни на газ у Європі нині нижчі, ніж до вторгнення Росії в Україну, і Європа зараз як ніколи інвестує в чисту енергетику та енергетичну незалежність.

“Розвиваючи відновлювані джерела енергії, ми б’ємо один рекорд за іншим. Минулого року ми вперше виробили більше електроенергії з вітру та сонця, ніж з газу. Завдяки європейській єдності та розумній енергетичній політиці ми витримали тиск Росії та звільнилися від нашої енергетичної залежності. Наша економіка сьогодні працює значно краще, ніж прогнозувалося, і на початку тижня ми змогли переглянути наші прогнози зростання в бік підвищення”, - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

При цьому, як зауважила президентка Єврокомісії, Кремлю доводиться продавати золоті запаси, щоб заповнити прогалини, утворені відсутністю доходів від нафти. Таким чином, спроба Путіна шантажувати Європу енергетикою зазнала повного провалу.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, представники всіх країн ЄС зібралися для обговорення десятого пакету санкцій проти Росії. До списку мають потрапити іранські організації, залучені в війну проти України.