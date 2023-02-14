Україні час вступати до НАТО

Проте зусилля Буша були марними. Як завжди, надто багато інших західних лідерів за столом непокоїлися щодо «провокації» Росії, віддаючи пріоритет умиротворення над більш благородними концепціями, такими як самовизначення та міжнародна безпека.

Палке вмовляння призвело до того, що трапеза тривала на дві години довше, ніж було заплановано. Через півтори години після того, як вона мала закінчитися, перша леді Лора Буш пішла разом із іншими дружинами.

Президент США Джордж Буш та державний секретар США Кондоліза Райс під час саміту НАТО в Бухаресті 3 квітня 2008 р.

Під час відвертої пізньої вечері в Бухаресті в Румунії, Буш сказав європейським лідерам, що він боїться, що український народ втратить віру в Захід, якщо їх не приймуть до Альянсу безпеки.

У квітні 2008 року президент США Джордж Буш намагався переконати Європу у тому, що Україні потрібно надати членство в НАТО .

Нещодавно Борис Джонсон поставив питання: куди нас привела така політика? До найсерйознішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. До масових вбивств, систематичних зґвалтувань, руйнування цивільної інфраструктури та тривалої шкоди глобальній економіці.

Коли мої західні друзі засвоять уроки історії?

НАТО було створено в далекому 1949 році на тлі програми ядерних випробувань Радянського Союзу в Семипалатинську в Казахстані. Слава Радянського Союзу, яка охопила чотири десятиліття та піддала ядерному випромінюванню приблизно 1,5 мільйона людей, викликала гонитву озброєнь, яка продовжує вирувати й сьогодні.

Форма боротьби за владу змінилася, але проблеми, які її суть, залишаються незмінними.

Після незаконного вторгнення в Україну минулого року Росія заблокувала ухвалення Договору ООН про нерозповсюдження ядерної зброї, спрямованого на запобігання поширенню ядерної зброї. Росія заперечила проти проєкту тексту, посилаючись на «серйозну стурбованість» недавньою ганебною діяльністю навколо українських АЕС. Деякі європейські столиці повинні визнати, що божевілля російських збройних сил потенційно загрожує існуванню кількох країн на їхньому власному континенті. З таким злом немає сенсу домовлятися.

Протягом останніх 20 років Кремль намагався створити привид Росії як великої держави, яка знову підіймається з руїн Радянського Союзу. На щастя, хоробрість українських військ викрила цю нісенітницю як сучасне потьомкінське село.

Фото: Макс Левін

Коли Росія вторглася, з лютого по квітень у Києві та його околицях точилася битва за душу України. Сили Путіна розраховували отримати контроль над нашою столицею протягом декількох днів – цього результату також боялися багато наших союзників. Вони не були готові до жорстокості нашого опору та сили духу нашого народу.

Відступ Росії з Києва став початком їхньої поразки. Поки дим і дзеркала кремлівської військової могутності розсіювалися і тріскалися, українські сили повернули спустошені громади в Харкові.

У жовтні руйнування Кримського мосту знищило не лише життєво важливу лінію постачання кремлівських військ. Він викрив розломи та безглуздя необдуманої агресії Путіна щодо України та завдав смертельного удару десятиліттям російського позерства.

А наприкінці року відвоювання вкраденого Херсона президент Зеленський оголосив «початком кінця війни». Це були хвилини слави та гордості для тих, хто так багато віддав для нашої країни і хто зазнав неймовірних жахів від рук російських військових злочинців.

Фото: Інна Варениця

Україна проявила себе на полі бою. Саме ці сумніви часто були причиною не допускати нас до НАТО.

Ще одним часто згадуваним фактором є наша потреба у внутрішніх політичних та військових реформах, а також гарантіях громадянських свобод. Тоомас Гендрік Ільвес, колишній президент Естонії, одного разу порівняв процес приєднання до НАТО з «великим батогом, а не з великим пряником», оскільки він «змушує країни до реформ, навіть якщо вони цього не хочуть».

Проте президент Зеленський уже продемонстрував готовність прийняти складні внутрішні виклики. Останні тижні показали, що його офіс готовий розібратись із тими, хто скандально використовував незаконну війну Путіна як можливість звити власне гніздо [збагатитись], навіть коли їхні співвітчизники гинуть, захищаючи свою батьківщину. Деякі із заарештованих, можливо, раніше вважали себе «недоторканними». Президент заявив українцям, що «повернення до того, як було, не буде».

Недооцінка Кремля під час нападу на Україну виявила їхні слабкі сторони. Росія завдала шкоди своєму власному авторитету в очах глобальних союзників й зруйнувала свою репутацію другої за силою військової держави світу. І навпаки, непокора та відсіч України, за підтримки наших союзників – зміцнили рішучість й силу НАТО. Наша країна перемагає Росію в битві між добром та злом, руйнуючи наратив, який зберігся з часів Другої світової війни.

Фото: EPA/UPG

Мирний план Президента Зеленського із 10 пунктів, оголошений минулого місяця, за підтримки наших друзів, допоможе не лише відновити суверенітет й територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, а й запобігти майбутнім спробам такої агресії.

Він передбачає виведення усіх російських військ з України, відновлення територіальної цілісності України; створення спеціального трибуналу для переслідування російських воєнних злочинців; західні гарантії безпеки для України; гарантії продовольчої безпеки, включаючи підтримку експорту зерна з України до найбідніших країн світу; гарантії радіаційної та ядерної безпеки навколо Запоріжжя, яке залишається полем битви.

Незламний опір України та рішучість викорінити корупцію перевернула світову політику з ніг на голову. Наша країна не тільки заслужила своє місце серед союзників НАТО, вона розвіяла міфи, які заважали нам зайняти своє місце за столом переговорів.

Текст був опублікований у американському виданні Newsmax.