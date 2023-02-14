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Росіяни збільшили кількість атак на Луганщині, шукають "слабкі місця", - Гайдай

Кремлівський режим і надалі хоче, щоб вся область була окупована.

Росіяни збільшили кількість атак на Луганщині, шукають "слабкі місця", - Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Російські війська незабаром почнуть новий наступ на Луганщині.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає "Радіо Свобода".

"Звідки моя впевненість, що на Луганщині почнеться і вони кинуть достатньо сил? Тому що ніхто задачу з виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не скасовував, кремлівський режим і надалі хоче, щоб вся область була окупована", - зазначив він.

Гайдай вказав на те, що в області наразі звільнені трохи більше ніж 10 населених пунктів, тому "для російських окупаційних військ ця задача здається найлегшою".

"Тому на наш напрямок вони кинуть всі сили, щоб все ж вийти на адміністративні кордони й було що продавати населенню РФ. Те, що збільшилася кількість обстрілів, авіаударів, кількість атаків – ми бачимо, що це більше таке зондування, пошук слабких місць – це, в принципі, вже початкова частина, напевно, більш масованого наступу", – припустив голова ОВА.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, на ділянці Креміна-Сватове Луганської області російські війська здійснюють безперервні наступальні зусилля, хоча кожна локальна атака залишається надто малою для досягнення значного прориву. Зазначалося, що Росія, схоже, хоче  просунутись на захід до річки Жеребець.

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