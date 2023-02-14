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До четверга в Україні сніжитиме

Вдень місцями з дощем.

До четверга в Україні сніжитиме
Фото: volodymyr.rayon.in.ua

У найближчі дві доби в Україні невеликий сніг, сьогдні у східних областях помірний сніг.

Про це повідомили у Гідрометеорологічному центрі.

Вдень місцями з дощем; на дорогах подекуди ожеледиця; 16 лютого на Правобережжі без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 14 лютого в Україні.

15 лютого у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура завтра вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях та в Карпатах 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; 15-16 лютого вночі 2-9° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла, у східних, північно-східних областях 0-5° морозу.

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