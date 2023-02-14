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У РФ розпосюджують маніпуляції навколо заяв Санду про держпереворот у Молдові

"Доведеться відповідати перед своїм народом”. 

У РФ розпосюджують маніпуляції навколо заяв Санду про держпереворот у Молдові
Фото: Укрінформ

У Державній думі Російської Федерації розпосюджують маніпуляції навколо питання Молдови, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Член комітету Держдуми РФ Дмитро Бєлік заявив: “Якщо Захід у своїх неохайних іграх вирішить передати Молдові естафету від України, то М.Санду, яка наполегливо прагне в НАТО, доведеться відповідати перед своїм народом”. 

Речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз дезінформує, що “Захід завадив укладенню перемир’я РФ та України навесні 2022 року”.

“Західні партнери сказали Зеленському, що на цьому етапі мирні переговори слід припинити. І у зв’язку з цим вони й були припинені”, – заявив Бєлік. 

Окрім того, колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі звинуватив президента Зеленського у розв’язанні конфлікту в Україні. “Було достатньо припинити атаки на дві автономні республіки Донбасу, і те, що відбувається, ніколи не сталося б. Тому я вкрай негативно оцінюю дії цього пана”, – сказав експрем’єр.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

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