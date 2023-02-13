Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
У Грузії зафіксували землетрус
У Грузії зафіксували землетрус
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
ГоловнаСвіт

Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду

Метою є повалення чинної влади та встановлення проросійської. 

Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

Таку заяву Санду на брифінгу цитує NewsMaker.

Санду додала, що РФ не вперше має намір дестабілізувати ситуацію в Молдові. Торік восени Москва вже робила схожі спроби, але вони були безуспішними. 

"План на нинішній період передбачає диверсії з залученням осіб із військовою підготовкою, напади на державні будівлі та захоплення заручників", – сказала Санду.

Документи про підготовку Росією перевороту перехопила розвідка України.

"План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкації про правила вʼїзду до Молдови громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії", – сказала вона.

За її даними, органи безпеки працюють над запобіганням провокацій. Метою дій Росії Санду назвала "повалення конституційної та легітимної влади в Кишеневі на нелегітимну" – проросійську, щоб Росія могла зупинити процес євроінтеграції Молдови та використати республіку у війні проти України.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Розвідка України перехопила план повалення законної влади в країні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також