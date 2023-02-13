Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

Таку заяву Санду на брифінгу цитує NewsMaker.

Санду додала, що РФ не вперше має намір дестабілізувати ситуацію в Молдові. Торік восени Москва вже робила схожі спроби, але вони були безуспішними.

"План на нинішній період передбачає диверсії з залученням осіб із військовою підготовкою, напади на державні будівлі та захоплення заручників", – сказала Санду.

Документи про підготовку Росією перевороту перехопила розвідка України.

"План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкації про правила вʼїзду до Молдови громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії", – сказала вона.

За її даними, органи безпеки працюють над запобіганням провокацій. Метою дій Росії Санду назвала "повалення конституційної та легітимної влади в Кишеневі на нелегітимну" – проросійську, щоб Росія могла зупинити процес євроінтеграції Молдови та використати республіку у війні проти України.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Розвідка України перехопила план повалення законної влади в країні.