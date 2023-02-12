​Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині перевищила 29 605 людей, у Сирії – 3 576

Кількість загиблих через землетрус у Туреччині та Сирії перевищила 33 тисячі людей.

Про це повідомили CNN та Управління по боротьбі зі стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями при уряді Туреччини (AFAD).

“Загинуло 29 605 громадян. У роботах, які проводяться в зоні землетрусу, задіяно 233 320 осіб і 12 322 одиниці техніки та будівельної техніки. 147 934 наших громадян, які опинилися в зоні землетрусу, евакуювали в інші провінції”, – йдеться у повідомленні AFAD.

Наразі у районі лиха працюють 70 літаків, 167 гелікоптерів, 24 кораблі, 45 дронів, 9 безпілотників.

У Сирії загальна кількість смертей становить 3 576 людей, пише CNN. У контрольованих повстанцями районах на північному заході, за даними групи цивільної оборони “Білі шоломи” – 2 168 загиблих. 1 408 смертей у контрольованих урядом частинах Сирії, повідомили сирійські ЗМІ.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив про те, що сирійці справедливо розчаровані гуманітарною реакцією ООН на наслідки катастрофічного землетрусу, що вразив країну.