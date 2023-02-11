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Прем'єр Грузії заявив, що Україна хоче втягнути Тбілісі у війну з Росією

Для цього у Грузію відправили Саакашвілі, вважає Гарібашвілі.

Прем'єр Грузії заявив, що Україна хоче втягнути Тбілісі у війну з Росією
Володимир Зеленський та Іраклі Гарібашвілі
Фото: president.gov.ua

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що українська влада робить все, аби війна з Росією перекинулася на територію його країни.

Про це повідомляє Грузія Online. 

За словами Гарібашвілі, Україна нібито хоче відкрити "другий фронт" і втягнути Грузію у війну з Росією. 

"Нашій команді вдалося уникнути найбільшого випробування - війни. Спроби того, щоб цей конфлікт якось перейшов до нашої країни, на жаль, не припиняються. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їхньою метою було відкриття "другого фронту". Цій меті й слугувало відправлення Міхеїла Саакашвілі до Грузії, і дуже багато провокацій, що, на жаль, не припиняються й досі", - сказав Гарібашвілі. 

Водночас він побажав українцям завершення війни та повернення територій. 

Нагадаємо, що як заявив тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов, влада Грузії почала рух у протилежному напрямку від Європейського Союзу та НАТО, хоча офіційно продовжує декларувати дотримання європейського шляху.

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