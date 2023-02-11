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Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії сягнула понад 23,8 тисячі осіб

У регіоні працюють 31 254 пошуково-рятувальні групи. 

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії сягнула понад 23,8 тисячі осіб
Фото: EPA/UPG

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії сягнула понад 23,8 тисячі осіб.

Такі дані оприлюднив Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини.

"Загалом 20 318 громадян загинули у провінціях Кахраманмараш, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Адана, Адияман, Османіє, Хатай, Кіліс, Малатья та Елазиґ, рятовано 80 088 наших громадян. З регіону в інші провінції евакуювали 91 511 постраждалих від стихії", - повідомили в AFAD.

У Сирії відомо про понад 3500 жертв.

Загалом у регіоні працюють 31 254 пошуково-рятувальні групи. Чисельність пошуково-рятувального персоналу з інших держав становить 7716 осіб.

Нагадаємо, у п’ятницю 10 лютого до Туреччини прибула друга група рятувальників з України. У цей день президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив про 18 991 загиблого. Поранення отримали 75 523 людини.

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