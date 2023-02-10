Німеччина не дозволила Нідерландам передати Україні орендовані танки Leopard 2

Уряд Німеччини не дозволив передати Україні орендовані Нідерландами танки Leopard 2.
Про це повідомляє WNL.TV.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила в Палаті представників, що цих танків “нема на картині для поставки”.
Зазначається, що йдеться про 18 бойових танків Leopard 2A6.
Оллонгрен підкреслила, що “це було військове рішення”.
Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Нідерланди розглядають можливість надання Україні 18 танків Leopard 2, які вони орендують у Німеччини.
Пізніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів про плани Німеччини, Данії та Нідерландів передати Україні до весни наступного року понад 100 танків Leopard 1.