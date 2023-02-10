Лідери ЄС закликали Росію негайно вивести всі війська з України

Європейська рада за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським ухвалила резолюцію, в якій лідери ЄС підтвердили підтримку України в боротьбі проти російської агресії та закликали Росію негайно вивести всі війська з України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на резолюцію саміту ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

1. Європейська Рада підтверджує рішуче засудження російської війни проти України, яка є проявом порушення Хартії ООН. Ця війна, що триває вже майже рік, принесла величезні страждання та руйнації Україні та її народу. Росія має зупинити її негайно. Європейський Союз буде стояти поряд з Україною та надавати тверду підтримку так довго, як це буде необхідним.

2. Підтримка Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її законного права на самооборону проти російської агресії залишається непохитною. ЄС продовжуватиме та прагнутиме надалі збільшити у консультаціях із міжнародними партнерами колективний тиск на Росію, щоб вона зупинила війну та вивела свої війська та військове обладнання з України. Для того, щоб надалі підвищити для Росії ціну цієї війни, був ухвалений граничний рівень ціни на продукти нафтопереробки. ЄС готовий продовжувати зміцнення своїх обмежувальних заходів у тісній координації та співробітництві з глобальними партнерами. Будуть посилені заходи з протидії спробам обходити санкції.

3. Європейська рада підтверджує рішучі зобов’язання щодо притягнення до відповідальності. Смертоносні та невибіркові удари Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури є міжнародними злочинами і мають бути зупинені. Міжнародне гуманітарне право, включаючи правила поводження із полоненими, має поважатися. Українці, примусово перевезені до Росії, особливо діти, мають негайно отримати дозвіл на безпечне повернення.

4. Європейська рада віддана притягненню до відповідальності всіх командирів, нападників та тих, хто здійснював воєнні та інші злочини під час війни РФ проти України. Європейська рада повністю підтримує зусилля України та міжнародного співтовариства у цьому зв’язку, включаючи утворення відповідного механізму для засудження злочину агресії, (утворення) якого є справою усього міжнародного співтовариства. Вона підкреслює підтримку Європейським Союзом розслідування прокурора Міжнародного кримінального суду, як і створення у Гаазі міжнародного центру із засудження злочину агресії проти України. Цей центр підтримуватиме зв’язок із існуючою Спільною командою з розслідування, яка діє за підтримки Євроюсту.

5. Європейська рада підтверджує готовність ЄС підтримати ініціативу України із встановлення справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. На цей час Росія не продемонструвала жодного справжнього бажання щодо відновлення справедливого та стійкого миру. Європейська Рада висловлює підтримку Формулі миру Президента Зеленського та підтверджує зобов’язання Європейського Союзу тісно співпрацювати з Україною над виконанням мирного плану з 10-ти пунктів. Європейський Союз підтримує ідею проведення Саміту мирної формули, що спрямований на її імплементацію. ЄС працюватиме разом з Україною, щоб забезпечити якомога більш широку міжнародну участь.

6. Європейська Рада свідома суттєвих зусиль, які Україна демонструє у напрямку виконання завдань, передбачених її статусом країни-кандидата на членство в ЄС. Вона вітає зусилля України у проведенні реформ у такі важкі часи та заохочує Україну продовжувати цей шлях, виконати всі умови, викладені в Думці Єврокомісії щодо заявки на членство з метою просування на шляху до майбутнього членства в ЄС. Європейський Союз визнає рішучість України у виконанні необхідних вимог з метою розпочати переговори щодо членства якомога швидше. ЄС має намір тісно працювати з Україною та підтримувати її у цих зусиллях для повного виконання всіх умов. Європейська рада підтверджує, що майбутнє України - в Європейському Союзі.

7. Європейська рада підтверджує зобов’язання, взяті у спільній заяві після саміту ЄС-Україна. Європейський Союз продовжуватиме надавати потужну політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу для України та для її народу так довго, як це буде необхідним. Загальний обсяг допомоги для України та для її народу від ЄС та від його країн-членів на адресу України на цей час складають принаймні 67 мільярдів євро. Європейський Союз та Україна повною мірою скористаються потенціалом Угоди про асоціацію, включаючи зону поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, для створення умов для посилення економічних і торговельних відносин, спрямованих на інтеграцію України у Єдиний ринок ЄС.

8. Європейський Союз ухвалив сім траншів по 500 мільйонів євро військової допомоги для України з Європейського фонду миру та започаткував Військову допоміжну місію ЄС для тренування від початку 30 000 військовослужбовців у 2023 році. Це доводить загальну військову допомогу від ЄС та його країн-членів до близько 12 мільярдів євро. З огляду на поточну ситуацію Європейська рада вітає швидке надання військового обладнання для України від країн-членів.

9. Європейський Союз залишається відданим підтримці макрофінансової стабільності України. Європейська рада вітає роботу Європейської комісії та Європейського інвестиційного банку, Європейського банку з реконструкції та розвитку та Світового банку над проєктами із швидкого розширення використання Коридорів солідарності, щоб розширити варіанти торговельних відносин за секторами та можливостями експорту з України.

10. Європейський Союз залишається відданим підтримці разом із партнерами відродженню, відновленню та відбудові України. У цьому контексті Європейська рада вітає введення в дію Координаційної донорської платформи. ЄС нарощуватиме роботу для використання заморожених та заблокованих активів Росії для підтримки відновлення України та з метою її відбудови у відповідності до законодавства ЄС та міжнародного законодавства.

11. Європейська рада також підкреслює важливість психологічної та психосоціальної допомоги та відновлення, реінтеграцію ветеранів війни в активне соціальне життя. Європейський Союз та його країни-члени будуть нарощувати підтримку відповідних програм, включаючи використання спеціалізованого досвіду. Надання допомоги у розмінуванні також буде посилено.

12. Європейський Союз підтверджує зобов’язання посилити допомогу для переміщених осіб як в Україні, так і в ЄС шляхом надання адекватної та гнучкої фінансової допомоги для країн-членів, які несуть найбільші навантаження у вимірі покриття витрат на медичне, освітнє забезпечення біженців та на їх проживання.

Нагадаємо, у січні Європарламент ухвалив рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні.