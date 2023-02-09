У Польщі українське посвідчення водія буде дійсне до 31 грудня 2023 року

Крім того, українці можуть вільно пересуватись по території цієї держави до 31 грудня 2023 року без виїзду на територію України.

Польща розширила можливості використання українських документів.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

У республіці внесли зміни до Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави".

Які зміни важливі для українців:

посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року навіть, якщо термін дії такого посвідчення вичерпався;

усі громадяни, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в нашій країні, можуть вільно пересуватись по території Республіки до 31 грудня 2023 року без виїзду на територію України.

"Це положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща — зокрема й тих, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року", - додали у сервісному центрі.

У МВС нагадали, у співпраці з паспортним сервісом ДП "Документ" у Польщі можна отримати послугу обміну національного посвідчення водія на такі ж українські посвідчення водія у центрах, які діють у Варшаві, Гданську, Кракові та Вроцлаві.

Нагадаємо, торік у листопаді Гданськ став другим містом у Польщі, де можна скористатися послугою обміну національного посвідчення водія, виданого в Україні.

Тим часом із цього року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів для отримання водійських прав відбувається за новим алгоритмом.