Українські пілоти зможуть пройти навчання у Великобританії, ймовірно, після війни, - Воллес

"Великобританія також не говорила, що обов'язково відправить винищувачі в Україну", - зауважив міністр оборони.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес зазначив, що українські пілоти зможуть пройти навчання у Великобританії, ймовірно, після війни, повідомляє Sky News.

"Позиція Великобританії щодо деяких можливостей (винищувачів) не має нічого спільного зі спробою створити проблеми", - сказав Воллес на спільній прес-конференції з італійським колегою в Римі.

Воллес додав, що, наприклад, Британія не повинна брати дозвіл для постачання Україні танків Challenger, оскільки це її техніка. Інша річ - винищувачі.

"Якщо говорити про винищувачів Typhoon, там чотири країни. Але Великобританія також не говорила, що обов'язково відправить винищувачі в Україну", - підкреслив міністр оборони.

Він наголосив, що його держава лише збирається розпочати навчання для підвищення стійкості України, ймовірно, у постконфліктний період, що "нічим не відрізняється від того, що ми робили у 2015 році, коли Великобританія, Швеція, Канада, Америка навчали українців формувати їхній захист".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що прем'єр-міністр Ріші Сунак доручив міністрові оборони Бену Воллесу розслідувати, які літаки Великобританія потенційно може надати Україні. Тим часом Зеленський, перебуваючи з візитом у Британії, сказав на пресконференції зі Сунаком, що українські пілоти зможуть опанувати винищувачі Typhoon на пів року швидше, аніж передбачає програма.

9 лютого Президент повідомив, що є "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для нашої держави.