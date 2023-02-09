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На Миколаївщині підірвався автомобіль енергетиків, водій у лікарні

Інші енергетики отримали контузію та незначні травми.

На Миколаївщині підірвався автомобіль енергетиків, водій у лікарні
Фото: Миколаївобленерго

Сьогодні, 9 лютого, у Снігурівському районі Миколаївської області підірвався автомобіль Миколаївобленерго.

Про це повідомила пресслужба Миколаївобленерго.

“Вибух пролунав, коли бригадний автомобіль вже покидав місце робіт. Вибуховий пристрій розгепав кабіну транспортного засобу. На жаль, не обійшлося без травм у людей, які знаходилися всередині”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що водія авто забрала швидка. Інші енергетики отримали контузію та незначні травми.

Нагадаємо, у Миколаївській області автомобіль з чотирма людьми підірвався на міні, серед постраждалих - немовля. 

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині електрик підірвався на російській міні

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