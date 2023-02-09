Росіяни за добу завдали 41 авіаційного і трьох ракетних ударів по Україні, - Генштаб

Протягом доби російські окупанти завдала 41 авіаційного та трьох ракетних ударів, два з них - по цивільній інфраструктурі Краматорська Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також рашисти здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Вороги намагаються взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області та продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Тим часом авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А сили протиповітряної оборони збили три БпЛА противника: два “Орлан-10” та один “Оріон”. Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони.

За даними командування, ситуація на фронті станом на 18.00 9 лютого така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація - без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівська область; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна, Харківської області;

напрямках ситуація - без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівська область; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна, Харківської області; на Куп’янському та Лиманському під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області;

та під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області; на Бахмутському обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області;

обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області; на Авдіївському та Новопавлівському під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області;

та під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області; на Запорізькому вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області;

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області; на Херсонському від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Берегове та Херсон.

Нагадаємо, 9 лютого росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, влучили у п'ятиповерхівку. А вранці накрили вогнем із мінометів Сумщину та Чернігівщину.