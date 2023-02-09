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Резніков розповів, скільки посадових осіб із ЗСУ та Міноборони притягнули до відповідальності

Всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавали до правоохоронних органів, наголосив міністр.

Резніков розповів, скільки посадових осіб із ЗСУ та Міноборони притягнули до відповідальності
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив кількість посадових осіб із Збройних Сил та Міноборони, яких притягнули до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами глави МО, йдеться про 621 особу.

"З них — до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи", - додав міністр.

Резніков підкреслив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими було встановлено порушення, своєчасно передавали до правоохоронних органів. 

"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, — несуть і нестимуть відповідальність", - додав глава Міноборони.

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